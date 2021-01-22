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Біля Гнутового вбили українського військового, Україна звернулась в ОБСЄ

Автор: Анастасия Рокитна

В результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув український військовий. Це сталось в районі села Гнутове.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Через це Україна звернулась в ОБСЄ.

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ", - йдеться в заяві.

Зазначимо, в Командуванні морської піхоти повідомили про втрату бійця. Снайпер вбив бійця 36-ї бригади морської піхоти.

Нагадаємо, від початку доби бойовики не стріляли. Втім, вчора було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, вчора РБК-Україна писало, що на Донбасі загинув український військовий. Позиції Збройних сил України обстріляли зі снайперської зброї.

Також повідомлялось, що бойовики вирішили передати Україні полонених. Більш детально про переговори з Донбасу в матеріалі видання "Складна історія. Що відбувається в переговорах по Донбасу і обміні полоненими".

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