На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий
У четвер, 21 січня, на Донбасі загинув український військовий. Позиції Збройних сил України обстріляли зі снайперської зброї.
Про це повідомили в Командуванні морської піхоти.
Загалом в четвер, 21 січня, на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.
"Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.
За минулу добу, 20 січня, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один український військовий отримав поранення. При цьому, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілу на Донбасі.