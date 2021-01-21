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На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий

Новость на русском → Донбас, Четвер 21 січня 2021 22:59
На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

У четвер, 21 січня, на Донбасі загинув український військовий. Позиції Збройних сил України обстріляли зі снайперської зброї.

Про це повідомили в Командуванні морської піхоти.

Загалом в четвер, 21 січня, на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

"Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу, 20 січня, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один український військовий отримав поранення. При цьому, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілу на Донбасі.

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На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий
Даша Харченко На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий
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