Возле Гнутово убили украинского военного, Украина обратилась в ОБСЕ

В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военный. Это произошло в районе села Гнутово.
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Из-за этого Украина обратилась в ОБСЕ.
"Украинской стороной СЦКК задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуты требования о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ", - говорится в заявлении.
Отметим, в Командовании морской пехоты сообщили о потере бойца. Снайпер убил бойца 36-й бригады морской пехоты.
Напомним, с начала суток боевики не стреляли. Однако, вчера зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня.
В частности, вчера РБК-Украина писало, что на Донбассе погиб украинский военный. Позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из снайперского оружия.
Также сообщалось, что боевики решили передать Украине пленных. Более подробно о переговорах по Донбассу в материале издания "Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и обмене пленными".