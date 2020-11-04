RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Біля Білого дому напали з ножем на людей, постраждали чотири людини

Автор: Анастасия Рокитна

У Вашингтоні біля Білого дому вчинили напад з ножем на людей. В результаті нападу постраждали чотири людини.

Популярні новини

Про це повідомляє NBC.

Постраждали жінка і троє чоловіків, вони були поранені в результати конфлікту з трьома підозрюваними.

Зазначимо, наразі в США триває підрахунок голосів на виборах президента. Всі виборчі дільниці закрились. А підрахунок в ключових штатах затримується через поштові бюлетені, які відправляли в якості своїх голосів виборці через пандемію.

Голосування на виборах у США завершилося. За попередніми результатами, розрив між Трампом і Байденом залишається мінімальним, але підрахунок голосів ще триває.

Як писало РБК-Украина, раніше Трамп заявив про спробі вкрасти у нього перемогу на виборах президента.

Демократи і республіканці різко відреагували на заяву Дональда Трампа про "перемогу".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білий дімнападВибори в США