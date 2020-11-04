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Возле Белого дома напали с ножом на людей, пострадали четыре человека

Автор: Анастасия Рокитна

В Вашингтоне возле Белого дома совершили нападение с ножом на людей. В результате нападения пострадали четире человека.

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Об этом сообщает NBC.

Пострадали женщина и трое мужчин, они были ранены в результаты произошедшего конфликта с тремя подозреваемыми.

Отметим, сейчас в США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Все избирательные участки закрылись. А подсчет в ключевых штатах задерживается из-за почтовых бюллетеней, которые отправляли в качестве своих голосов избиратели из-за пандемии.

Голосование на выборах в США завершилось. По предварительным результатам, разрыв между Трампом и Байденом остается минимальным, но подсчет голосов еще продолжается.

Как писало РБК-Украина, ранее Трамп заявил о попытке украсть у него победу на выборах президента.

Демократы и республиканцы резко отреагировали на заявление Дональда Трампа о "победе".

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