ВООЗ застерігає від колективного імунітету як методу боротьби з коронавірусом

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус застеріг від ідеї, що колективний імунітет може бути реалістичною стратегією в боротьбі пандемією коронавірусу. За його словами, такі пропозиції "просто неетичні".

Про це він сказав на брифінгу 12 жовтня.

"Колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не шляхом впливу на них. Ніколи в історії охорони здоров'я колективний імунітет не використовувався в якості стратегії реагування на спалах хвороби", - сказав глава ВООЗ.

Він додав, що занадто мало відомо про імунітет до COVID-19, щоб знати, чи досяжний взагалі колективний імунітет.

“У нас є деякі підказки, але у нас немає повної картини... Дозволяти небезпечному вірусу, який ми не до кінця розуміємо, вільно діяти - це просто неетично", - сказав Гебрейесус.

За оцінками ВООЗ, менш як 10% населення має імунітет до коронавірусу, а це означає, що переважна більшість населення світу залишається сприйнятливим до нього.

Також раніше в організації заявляли, що коронавірусом могла заразитися 10% населення Землі, а кількість підтверджених випадків сильно занижена і не відповідає реальній ситуації.

Крім цього, днями ВООЗ зафіксувала новий добовий антирекорд щодо коронавірусу.