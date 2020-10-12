ВОЗ предостерегает от коллективного иммунитета как метода борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предостерег от идеи, что коллективный иммунитет может быть реалистичной стратегией в борьбе пандемией коронавируса. По его словам, такие предложения "просто неэтичные".

Об этом он сказал на брифинге 12 октября.

"Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них. Никогда в истории здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни", - сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что слишком мало известно об иммунитете к COVID-19, чтобы знать, достижим ли вообще колективный иммунитет.

“У нас есть некоторые подсказки, но у нас нет полной картины... Позволять опасному вирусу, который мы не до конца понимаем, свободно действовать - это просто неэтично", - сказал Гебрейесус.

По оценкам ВОЗ, менее 10% населения имеет какой-либо иммунитет к коронавирусу, а это означает, что подавляющее большинство населения мира остается восприимчивым к нему.

Также ранее в организации заявляли, что коронавирусом могло заразиться 10% населения Земли, а число подтвержденных случаев сильно занижено и не отвечает реальной ситуации.

Кроме этого, на днях ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд по коронавирусу.