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ВООЗ зафіксувала новий добовий антирекорд по коронавірусу

Новость на русском → П'ятниця 09 жовтня 2020 01:29
ВООЗ зафіксувала новий добовий антирекорд по коронавірусу Фото: коронавірус (facebook.com-imf)
Автор: Инна Собора

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), за останню добу в усьому світі зареєстровано 338 779 нових випадків зараження коронавірусом. Це є найбільшим показником за добу з початку пандемії.

Про це повідомляє BBC News.

Найбільша кількість нових випадків була зареєстрована в Індії - 78 524, за нею йдуть 41 906 в Бразилії і 38 904 в США.

Останній антирекрд в світі був зареєстрований 2 жовтня. Тоді за добу заразилися 330 340 осіб у всьому світі.

За даними ВООЗ, у четвер у всьому світі було зареєстровано ще 5 514 смертей, в результаті чого загальне число загиблих досягло 1,05 мільйона.

Раніше в ВООЗ повідомляли, що за найоптимістичнішими оцінками, коронавірусом могло заразитися 10% населення Землі.

Нагадаємо, раніше глава офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт спрогнозував, що в країні може бути до 9 тисяч нових випадків коронавіруса кожен день.

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