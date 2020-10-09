ВООЗ зафіксувала новий добовий антирекорд по коронавірусу

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), за останню добу в усьому світі зареєстровано 338 779 нових випадків зараження коронавірусом. Це є найбільшим показником за добу з початку пандемії.

Про це повідомляє BBC News.

Найбільша кількість нових випадків була зареєстрована в Індії - 78 524, за нею йдуть 41 906 в Бразилії і 38 904 в США.

Останній антирекрд в світі був зареєстрований 2 жовтня. Тоді за добу заразилися 330 340 осіб у всьому світі.

За даними ВООЗ, у четвер у всьому світі було зареєстровано ще 5 514 смертей, в результаті чого загальне число загиблих досягло 1,05 мільйона.

Раніше в ВООЗ повідомляли, що за найоптимістичнішими оцінками, коронавірусом могло заразитися 10% населення Землі.

Нагадаємо, раніше глава офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт спрогнозував, що в країні може бути до 9 тисяч нових випадків коронавіруса кожен день.