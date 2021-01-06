Віце-президент США Пенс евакуйований з Капітолію

Віце-президента США Майкла Пенса евакуювали з Капітолію на тлі протестів в Америці. Протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу.

Про це повідомляє CNN.

Засідання Конгресу було припинено після того, як протестуючі прорвалися в будівлю Капітолію.

Згідно із законодавством США, віце-президенту Пенсу, як формальному голові Сенату, відводиться церемоніальна роль при затвердженні підсумків виборів 6 січня. Він веде спільне засідання двох палат Конгресу, а в кінці оголошує підсумкову кількість голосів вибірників за кожного кандидата, і, відповідно, називає ім'я нового президента США.

Напередодні 6 січня Дональд Трамп публічно тиснув на Пенса, щоб він своїм рішенням анулював результати виборів в окремих штатах, які проголосували за Байдена. Але напередодні засідання двох палат Конгресу Пенс в письмовій заяві підкреслив, що не збирається робити цього.

Нагадаємо, сьогодні у США проходить засідання Конгресу, на якому повинні затвердити результати президентських виборів. Прихильники Дональда Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолія, яка переросла у сутички.

Також РБК-Україна писало, що обидві палати американського Конгресу перервали засідання після того, як протестувальники увірвалися в будівлю Капітолія.

Після цього з будівлі Капітолія почали евакуйовувати сенаторів.