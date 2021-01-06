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Вице-президент США Пенс эвакуирован из Капитолия

Новина українською → Вашингтон, Среда 06 января 2021 21:53
Вице-президент США Пенс эвакуирован из Капитолия Фото: Майкл Пенс (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна, Милан Лелич

Вице-президента США Майкла Пенса эвакуировали из Капитолия на фоне протестов в Америке. Протестующие ворвались в здание Конгресса.

Об этом сообщает CNN.

Заседание Конгресса было приостановлено после того, как протестующие прорвались в здание Капитолия.

Согласно законодательству США, вице-президенту Пенсу, как формальному главе Сената, отводится церемониальная роль при утверждении итогов выборов 6 января. Он ведет совместное заседание двух палат Конгресса, а в конце оглашает итоговое количество голосов выборщиков за каждого кандидата, и, соответственно, называет имя нового президента США.

Накануне 6 января Дональд Трамп публично оказывал давление на Пенса, чтобы он своим решением аннулировал результаты выборов в отдельных штатах, проголосовавших за Байдена. Но накануне заседания двух палат Конгресса Пенс в письменном заявлении подчеркнул, что не собирается делать этого.

Напомним, сегодня в США проходит заседание Конгресса, на котором должны утвердить результаты президентских выборов. Сторонники Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, которая переросла в столкновения.

Также РБК-Украина писало, что обе палаты американского Конгресса прервали заседания после того, как протестующие ворвались в здание Капитолия.

После этого из здания Капитолия начали эвакуировать сенаторов.

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