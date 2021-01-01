Вітер та 18-метрові хвилі: біля Аляски вирує один із найсильніших штормів

У Беринговому морі вирує один із найсильніших штормів, які коли-небудь бували у північній частині Тихого океану. Піднялись 18-метрові хвилі.

Про це повідомляє прес-служба Центру прогнозування океану Національної служби погоди США.

Як повідомляється, циклон з ураганним вітром і 18-метровими хвилями вдарив по ділянці Алеутських островів на Алясці.

У центрі шторму зафіксували потенційно рекордно низький барометричний тиск для Берингового моря у 921 мілібар.

"Чим нижчий тиск, тим сильніша буря. Швидкість вітру на заході Алеутських островів сягає 160 кілометрів на годину", - йдеться у повідомленні.

Шторм вирує далеко від населених пунктів, і не має значного впливу на людей, крім тих, що перебувають на морських суднах і у літаках.

Нагадаємо, декілька днів тому рятувальники повідомляли про шторм на горі Піп Іван Чорногірський. Туристам наполегливо рекомендували відмовитися від походу на високогір'я.

Раніше повідомлялось про сильний шторм в Великій Британії. Після Британії шторм "Белла" пішов на територію Франції та Бельгії. Шторм приніс потужний вітер та сильний сніг.