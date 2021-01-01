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Ветер и 18-метровые волны: возле Аляски бушует один из самых сильных штормов

Автор: Анастасия Рокитна

В Беринговом море бушует один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана. Поднялись 18-метровые волны.

Об этом сообщает пресс-служба Центра прогнозирования океана Национальной службы погоды США.

Как сообщается, циклон с ураганным ветром и 18-метровыми волнами ударил по участку Алеутских островов на Аляске.

В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар.

"Чем ниже давление, тем сильнее буря. Скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 160 километров в час", - говорится в сообщении.

Шторм бушует далеко от населенных пунктов, и не имеет значительного влияния на людей, кроме тех, что находятся на морских судах и в самолетах.

Напомним, несколько дней назад спасатели сообщали о шторме на горе Поп Иван Черногорский. Туристам настойчиво рекомендовали отказаться от похода на высокогорье.

Ранее сообщалось о сильном шторме в Великобритании. После Британии шторм "Белла" пошел на территорию Франции и Бельгии. Шторм принес мощный ветер и сильный снег.

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