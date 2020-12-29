У Карпатах шторм, туристам рекомендують утриматись від походів

Рятувальники повідомляють про шторм на горі Піп Іван Чорногірський. Туристам наполегливо рекомендують відмовитися від походу на високогір'я.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Як повідомляється, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 10 м), висока вологість (намерзає крига). Температура повітря складає -5.

"Наполегливо рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні прогнозували погіршення погодних умов. Синоптики попередили про шквальний вітер та туман у більшості областях.

За прогнозом УкрГідрометцентру, сьогодні у декількох західних, центральних та північних областях буде йти дощ. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -1 до +13 тепла, однак вночі у північно-східних регіонах очікуються заморозки.

Також повідомлялося, що в Україні на Новий рік і Різдво погода буде аномально теплою і з дощами.