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Поблизу Авдіївки працював снайпер, поранено військового

Автор: РБК-Україна

У четвер, 17 грудня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил працював ворожий снайпер поблизу населеного пункту Авдіївка. Український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-служба Тристоронньої контактної групи.

Стан пораненого військовослужбовця стабільний, він перебуває у свідомості. Він був доставлений у лікувальний заклад.

"Українською групою СЦКК було негайно задіяно координаційний механізм припинення вогню і направлена спеціальна нота в СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових не було.

Крім того, за минулу добу, 16 грудня, бойовики три рази обстріляли українські позиції на Донбасі.

Додамо, що 17 грудня проросійські бойовики на Донбасі передали Україні тіло загиблого бійця Збройних сил.

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