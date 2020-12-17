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Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Четвер 17 грудня 2020 17:55
Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 17 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ і її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Однак ситуація на Донбасі залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

"Противник другий раз за кілька тижнів в тому ж напрямку зробив застосування артилерійських систем великих калібрів в поєднанні з мінометним вогнем", - йдеться в повідомленні.

Так, бойовики відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Водяного починаючи з ночі. Окупанти застосовували міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем.

Вранці поблизу Водяного бойовики використовували важке озброєння - артилерійські системи 122-го калібру, 120-ти і 82 міліметрові міномети.

Ще один обстріл Водяного був здійснений з ворожих гранатометів. На всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

"Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 грудня, бойовики три рази обстріляли українські позиції на Донбасі.

Крім того, сьогодні проросійські бойовики на Донбасі передали Україні тіло загиблого бійця Збройних сил.

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