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В Україні виявили понад 14,5 тисяч нових випадків коронавірусу

Автор: РБК-Україна

В Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 580 осіб. Найбільше випадків у Дніпропетровській області та Києві.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в Facebook.

За даними МОЗ, за минулу добу зробили 71 949 тестування (зокрема методом ПЛР - 45 508, методом ІФА - 26 441).

Також були госпіталізовані 1 761 особа; летальних випадків - 215; одужали - 7 989 осіб.

В Україні з початку пандемії підтвердили понад півмільйона випадків коронавірусу - 612 665. Втім, майже половина людей одужали - 282 313.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській області (1 342), місті Київ (1 213), Сумській (961), Київської (953), Запорізькій (810) областях.

Нагадаємо, представник Офісу президента не виключив введення в Україні повного локдауну. Обмеження можуть посилити, якщо українці не будуть дотримуватися карантин вихідного дня.

Крім того, Максим Степанов заявив, що МОЗ вимагатиме локдаун в Україні, коли щодня будуть фіксувати 30 тисяч хворих.

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