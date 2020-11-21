В Украине выявили более 14,5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 580 человек. Больше всего случаев в Днепропетровской области и Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

По данным Минздрава, за минувшие сутки сделали 71 949 тестирования (в частности методом ПЦР - 45 508, методом ИФА - 26 441).

Также были госпитализированы 1 761 человек; летальных случаев - 215; выздоровели - 7 989 человек.

В Украине с начала пандемии подтвердили более полумиллиона случаев коронавируса - 612 665. Впрочем, почти половина людей выздоровели - 282 313.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 342), городе Киев (1 213), Сумской (961), Киевской (953), Запорожской (810) областях.

Напомним, представитель Офиса президента не исключил введения в Украине полного локдауна. Ограничения могут усилить, если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня.

Кроме того, Максим Степанов заявил, что Минздрав потребует локдаун в Украине, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.