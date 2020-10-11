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В Україні за добу підтвердили 4 768 нових випадків COVID-19

Новость на русском → Україна , Неділя 11 жовтня 2020 08:55
В Україні за добу підтвердили 4 768 нових випадків COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

За останню добу в Україні підтвердили 4 768 нових випадків коронавірусної хвороби. В країні зробили 33 624 тестів на COVID-19, в числі яких 26 881 ПЛР-тестів і 6743 ІФА-тестів.

Про це свідчать дані Ради нацбезпеки та оборони.

За час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 261 034 осіб. Померли від недуги 4 972 осіб, у тому числі 85 - за вчора.

Одужали вже 113 507 осіб (+937 за добу).

Найбільше нових заражень у Харківській (+593), Хмельницькій (+328) Житомирській (+302), областях і Києві (+502).

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила про новий антирекорд щодо щоденного приросту числа заражених на коронавірус. За добу у світі виявили 383 359 пацієнтів з коронавірусом.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в чотирьох областях України лікарняні ліжка заповнені на більш як 70%

Також РБК-Україна писало, що попри зростання захворюваності, у Кабінеті міністрів не бачать необхідності для введення надзвичайного стану в країні.

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