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В Украине за сутки подтвердили 4 768 новых случаев COVID-19

Новина українською → Украина , Воскресенье 11 октября 2020 08:55
В Украине за сутки подтвердили 4 768 новых случаев COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

За последние сутки в Украине подтвердили 4 768 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

За время пандемии в Украине коронавирусом заразились 261 034 человек. Умерли от недуга 4 972 человек, в том числе 85 - за вчера.

Выздоровели уже 113 507 человек (+937 за сутки).

Больше всего новых заражений в Харьковской (+593), Хмельницкой (+328) Житомирской (+302), областях и Киеве (+502).

Напомним, ранее ВОЗ заявила о новом антирекорде по ежедневному приросту числа зараженных коронавирусом. За сутки в мире выявили 383 359 пациентов с коронавирусом.

Отметим, ранее сообщалось, что в четырех областях Украины больничные кровати заполнены на более чем 70%

Также РБК-Украина писало, что несмотря на рост заболеваемости, в Кабинете министров не видят необходимости для введения чрезвычайного положения в стране.

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