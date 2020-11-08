В Украине подтвердили более 9 тысяч новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За минувшие сутки в Украине подтвердили 9397 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев заболевания выявили в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки сделали 49 720 тестирований. В частности, 41 466 тестирований методом ПЦР и 8 254 - методом ИФА.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+1 074), Киеве (+943), Запорожской области (+688), Киевской области (+546) и Житомирской области (+543).

Всего в Украине заразились коронавирусом 460 331 человек. Выздоровели 206 866 человек (+2 637). Смертельных случаев - 8450 (+138).

Отметим, ситуация с коронавирусом ухудшается. Украинская власть пока говорит, что локдаун в стране вводит не будут. Однако, в случае роста новых заражений, возможно ужесточение карантина.

Напомним, в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".

Кроме того, Министерство здравоохранения предлагает правительству усилить карантин в Украине.