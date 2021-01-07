В Україні ще майже 9 000 нових випадків коронавірусу

На ранок 7 січня 2021 року виявлено ще майже 9 000 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому одужали понад 11 000 осіб.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також повідомляється, що вчора госпіталізували понад 2 500 пацієнтів. Загалом за минулу добу зафіксовано 148 летальних випадків. Лабораторії зробили більше 54 000 тестів методами ПЛР і ІФА.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.

Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії в Україні наближається до 1,1 млн, летальних випадків - 19 505.

Відзначимо, напередодні Степанов виступив проти перенесення або скасування жорсткого карантину, який почнеться в Україні 8 січня. За його словами, після новорічних свят очікується зростання захворюваності, а бізнес вже готовий обмежити свою роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 країн-учасниць Євросоюзу просять Брюссель поділитися з країнами Східного партнерства, в тому числі Україною, вакциною від коронавірусу.