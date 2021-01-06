Більше 10 країн ЄС просять Єврокомісію поділитися вакцинами з Україною

До Європейської комісії звернулись 13 країни ЄС з проханням допомогти країнам Східного партнерства в отриманні вакцини від коронавірусу. Зокрема, вони просять допомогти Україні.

Копію листа оприлюднив у своєму Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

Лист підписали міністри закордонних справ Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Швеції.

"В той же час ми вважаємо, що ЄС має піти далі поточних ініціатив і підтримати інших сусідів ЄС - країни Східного партнерства, якщо вони самі цього забажають. Ми вважаємо, що наші кордони не будуть у безпеці, якщо ми не надамо підтримку нашим найближчим сусідам", - йдеться у листі.

Також вони просять домогти Молдові, Грузії, Вірменії та Білорусі.

Нагадаємо, керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк вважає, що Україна могла б краще забезпечити себе вакцинами від коронавірусу.

Зазначимо, у світі вже понад 30 країн почали вакцинацію від коронавірусу. Вакцинуються люди з груп високого ризику.