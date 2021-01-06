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МОЗ проти перенесення чи скасування жорсткого карантину

Новость на русском → Київ, Середа 06 січня 2021 10:14
МОЗ проти перенесення чи скасування жорсткого карантину Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)
Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що міністерство проти перенесення карантину. Також МОЗ проти його скасування.

Про це Максим Степанов заявив під час брифінгу.

"МОЗ проти перенесення карантину, проти його скасування. Хочу нагадати, що у нас фіксуються близько 5-7 тисяч випадків коронавірусу. Щодня помирає близько 200 людей", - сказав голова відомства.

Степанов зазначив, що міністерство заздалегідь попередило про жорсткий карантин в Україні. За його словами, бізнес готовий до карантину.

"Після новорічних свят у нас буде зростання кількості випадків коронавірусу... Як наслідок, це буде збільшувати навантаження на нашу систему", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. В цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Також раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не будуть ініціювати скасування жорсткого карантину, попри зниження захворюваності COVID-19.

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