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В Україні антирекорд по смертях від коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні виявили 113 смертельних випадків від коронавірусу за добу. Найбільше смертей у Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Як зазначається, в Києві 17 смертей за добу, у Львівській області - 13, у Дніпропетровській області - 11, у Полтавській області - 10.

З початку пандемії в Україні від коронавірусу померли 5786 людей.

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За прогнозом Київської школи економіки, до кінця року жертвами COVID-19 можуть стати 20 тисяч українців.

Крім того, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що у грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих на коронавірус, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться.

Також РБК-Україна писало, що лікарняні ліжка в країні для пацієнтів з підозрою або коронавірусною хворобою вже заповнені на 62,3%.

Крім цього, раніше в МОЗ розповіли, які пацієнти в Україні найчастіше потрапляють в лікарні у важкому стані з COVID-19.

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