UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине антирекорд по смертям от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили 113 смертельных случаев от коронавируса за сутки. Больше всего смертей в Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Как отмечается, в Киеве 17 смертей за сутки, во Львовской области - 13, в Днепропетровской области - 11, в Полтавской области - 10.

С начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 5786 человек.

Самые читаемые новости

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев.

Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий заявил, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных коронавирусом, если текущая динамика заболеваемости сохранится.

Также РБК-Украина писало, что больничные койки в стране для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью уже заполнены на 62,3%.

Кроме этого, ранее в Минздраве рассказали, какие пациенты в Украине чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с COVID-19.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины преступленияКоронавирус