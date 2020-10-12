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В Україні може бути до 8 тисяч нових випадків COVID-19 до кінця місяця, - вчені

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 15:23
В Україні може бути до 8 тисяч нових випадків COVID-19 до кінця місяця, - вчені Фото: люди в масці (prosestru.cz)
Автор: Анастасия Рокитна

Українські вчені прогнозують, що найближчим часом добовий приріст хворих на коронавірус в Україні може досягти 7800 випадків. Це стане надважкою для системи охорони здоров'я.

Такі дані наводять вчені КПІ імені Ігоря Сікорського.

Згідно з оприлюдненими результатами, завантаженість ліжок наближається до 40%, а якщо брати до уваги підозрілі та непідтверджені випадки, цей показник сягає майже 60%.

"Виконане прогнозне моделювання з використанням методу подібності в математичному моделюванні, рекурентної нейронної мережі з довгою короткостроковою пам’яттю типу LSTM і нейронної мережі Back Propagation (BPNN) показує, що на часовому відрізку (11.10.20–23.10.20) кількість нових виявлених хворих може коливатися в діапазоні 4500-7800 осіб на добу", - йдеться в заяві.

Епідемічна ситуація в регіонах стрімко погіршується як за кількістю нових хворих, так і за географією поширення, повідомляють вчені.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 4420 людей.

Зазначимо, у п'яти областях України та Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%.

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