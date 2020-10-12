В Україні 4420 нових випадків коронавірусу
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 4420 людей. Найбільше випадків в Харківській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій областях.
Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.
Оновлено: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за минулу добу зробили 21 906 тестів на коронавірус. Зокрема, 19 867 ПЛР-тестів.
Ситуація з COVID-19 складна у Харківській області (+741), Сумській області (+418), Рівненській області (+203), Полтавській області (+244), Хмельницькій області (+219).
З початку пандемії в країні підтвердили 265 454 випадки зараження коронавірусом. Також в Україні виявили 5015 смертельних випадків (+43) та 114 410 одужавших (+903).
РБК-Україна раніше писало, що в МОЗ пояснили спад кількості хворих коронавірусом на вихідних.
Зазначимо, в понеділок, 12 жовтня, набуло чинності нове карантинне зонування.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не може піти на новий локдаун.
Минулого тижня в Україні вперше зафіксували понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу. При цьому в Києві за добу захворіли 422 людини.