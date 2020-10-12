В Украине может быть до 8 тысяч новых случаев COVID-19 до конца месяца, - ученые

Украинские ученые прогнозируют, что в ближайшее время суточный прирост больных коронавирусом в Украине может достичь 7800 случаев. Это станет сверхтяжелым для системы здравоохранения.

Такие данные приводят ученые КПИ имени Игоря Сикорского.

Согласно обнародованным результатам, загруженность коек приближается к 40%, а если брать во внимание подозрительные и подтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%.

"Выполненное прогнозное моделирование с использованием метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN) показывает, что на временном отрезке (11.10.20-23.10.20) количество новых выявленных больных может колебаться в диапазоне 4500-7800 человек в сутки", - говорится в заявлении.

Эпидемическая ситуация в регионах стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения, сообщают ученые.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 4420 человек.

Отметим, что в пяти областях Украины и Киеве больничные койки заполнены на более чем 70%.