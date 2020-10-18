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В Україні понад 75% смертей від коронавірусу - люди старше 60 років, - МОЗ

Новость на русском → Україна , Неділя 18 жовтня 2020 10:53
В Україні понад 75% смертей від коронавірусу - люди старше 60 років, - МОЗ Фото: Максим Степанов (прес-служба Моз)
Автор: Максим Зайченко

В Україні 75,7% від усіх смертей від коронавірусу складають люди у віці старше 60 років. Їм важливо дотримуватися норм карантину під час небезпечного епідеміологічного періоду.

Про це на брифінгу 18 жовтня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас із загальної кількості померлих людей відсоток людей, які старші 60 років - це 75,7%. Тому дуже прошу вас, громадяни старше 60 років, користуйтеся маскою, дотримуйтесь дистанції, користуйтеся антисептиками...", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 5231 новий випадок коронавірусної хвороби. У країні за час пандемії від хвороби померли 5 607 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих на COVID-19, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться. За останні два тижні кількість активних хворих збільшилася приблизно на 30%.

Зазначимо, станом на вчора лікарняні ліжка в країні для пацієнтів з підозрою або коронавірусною хворобою були заповнені на 62,3%.

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