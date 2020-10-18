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В Украине более 75% смертей от коронавируса - люди старше 60 лет, - Минздрав

Новина українською → Украина , Воскресенье 18 октября 2020 10:53
В Украине более 75% смертей от коронавируса - люди старше 60 лет, - Минздрав Фото: Максим Степанов (пресс-служба Минздрава)
Автор: Максим Зайченко

В Украине 75,7% от всех смертей от коронавируса составляют люди в возрасте старше 60 лет. Им важно соблюдать нормы карантина во время небезопасного эпидемиологического периода.

Об этом на брифинге 18 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет - это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками...", - сказал он.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 5231 новый случай коронавирусной болезни. В стране за время пандемии от болезни умерли 5 607 человек.

Также РБК-Украина писало, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных COVID-19, если текущая динамика заболеваемости сохранится. За последние две недели число активных больных увеличилось примерно на 30%.

Отметим, по состоянию на вчера больничные койки в стране для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью были заполнены на 62,3%.

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