Україна не фіксувала перестрілку на кордоні: буде зустріч з РФ

Українська сторона не фіксувала перестрілку на кордоні з Росією. Після повідомлень російської сторони проводиться перевірка.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар Андрій Демченко.

За його словами, прикордонники відразу почали перевірку інформації ФСБ Росії про перестрілку, в результаті якої загинула людина. А близько 11:00 від російської сторони отримали офіційний лист про інцидент. У ньому стверджується, що перестрілка сталася близько 00:00 по Москві.

"Прикордонні наряди не фіксували жодних пострілів поруч з кордоном, в тому числі з боку РФ", - зазначив Демченко.

Він також сказав, що українська сторона не могла оперативно відреагувати, оскільки росіяни повідомили про інцидент фактично через 11 годин.

"У той же час ми перевіряємо всі ділянки кордону, в тому числі і той напрямок, про який говорять росіяни. Відбудеться прикордонно-представницька зустріч, на якій росіяни повинні повідомити факти", - підкреслив Демченко.

Він також додав, що конкретне місце інциденту зможуть повідомити тільки після цієї зустрічі.

Відзначимо, раніше ФСБ Росії повідомила, що нібито троє озброєних чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон і при спробі затримання влаштували перестрілку. В результаті один з них загинув на місці, а двоє інших нібито зникли на території України.

Нагадаємо, раніше в центрі Києва невідомий влаштував стрілянину з пістолета. Його затримали представники приватної охоронної фірми і передали поліції.

До цього в Києві на Майдані незалежності спецназ провів операцію із затримання злочинців. Також в центрі міста були чутні постріли.