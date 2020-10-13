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У центрі Києва спецназ зі стріляниною провів затримання

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 18:57
У центрі Києва спецназ зі стріляниною провів затримання Фото: наручники (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок увечері, 13 жовтня, в Києві на Майдані Незалежності спецназ провів операцію по затриманню злочинців. Також в центрі міста були чутні постріли.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Тільки що в самому серці міста - на Майдані Незалежності, правоохоронці-спецназівці когось затримували. Кажуть, що навіть було чути постріли", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна звернулася за коментарем в поліцію Києва. Подробиці будуть відомі найближчим часом.

Фото: затримання в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, в Києві на Подолі був затриманий чоловік, який підпалив будинок. Також він розбив цеглою скла в автомобілях.

Крім того, у Києві іноземці влаштували автопробіг зі стріляниною. Одного з них затримали і повідомили про підозру.

Додамо, що у Києві мотоцикліст стріляв по перехожих. Зловмисника затримала поліція, у нього знайшли пістолет.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні невідомий влаштував стрілянину на набережній парку і зник на автомобілі. На місці події перехожі виявили пораненого.

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