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У центрі Києва сталася пожежа в кафе "Бістро"

Автор: Дмитро Левицький

У центрі Києва сьогодні вдень сталася пожежа в кафе "Бістро". Вогонь спалахнув на цокольному поверсі будівлі на вулиці Івана Франка, 27/31.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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На місце події відразу ж виїхали рятувальники 4-ї пожежної частини. По прибуттю рятувальники встановили, що вогонь спалахнув на кухні кафе.

Під час гасіння пожежі з закладу вивели 5 осіб. Жертв та постраждалих в результаті інциденту немає.

Пожежу ліквідували близько 13:52. Причини виникнення займання встановлюються.

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