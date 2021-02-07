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В центре Киева произошел пожар в кафе "Бистро"

Автор: Дмитрий Левицкий

В центре Киева сегодня днем произошел пожар в кафе "Бистро". Огонь вспыхнул на цокольном этаже здания на улице Ивана Франка, 27/31.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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На место происшествия сразу же выехали спасатели 4-й пожарной части. По прибытию спасатели установили, что огонь вспыхнул на кухне кафе.

Во время тушения пожара из заведения вывели 5 человек. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар ликвидировали около 13:52. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, сегодня утром в Черновцах произошел взрыв в торговом центре "Майдан". В результате взрыва никто не пострадал, только было повреждено помещение заведения.

Как писало РБК-Украина, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в ТЦ "Майдан" в Черновцах. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва в заведении.

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