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У центрі Києва проходить масштабний протест ФОПів

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 14:26
У центрі Києва проходить масштабний протест ФОПів Фото: протест ФОПів в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

На Майдані Незалежності в Києві проходить масштабна акція протесту підприємців руху SaveФОП. Учасники протесту потім підуть до будівлі Офісу президента.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Початок протесту стартував на Майдані Незалежності, потім, за планом протестувальників, похід під Офіс президента.

А звідти - до Палацу "Україна", там буде зніматися новорічне шоу "Квартал 95". До президентства Володимир Зеленський був художнім керівником студії "Квартал-95".

Фото: протест ФОПів в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначимо, що в центрі Києва обмежили рух транспорту через масовий захід. За даними патрульної поліції, запланований маршрут: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Бесарабська площа - вулиця Лютеранська - вулиця Шовковична - вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа - Майдан Незалежності.

Нагадаємо, представники руху SaveФОП вже раніше проводили масштабну акцію протесту на Майдані. Тоді відбулися зіткнення між учасниками акції та поліцейськими.

В Кабміні відреагували на протест ФОПів в Києві. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що локдаун скасувати неможливо.

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