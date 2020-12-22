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У центрі Києва перекриють рух транспорту через протест ФОПів

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 12:16
У центрі Києва перекриють рух транспорту через протест ФОПів Фото: протест ФОПів (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У центрі Києва обмежать рух транспорту через масовий захід. Орієнтовний час початку проведення заходу з 13:00.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Запланований маршрут: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Бессарабська площа - вулиця Круглоуніверситетська - вулиця Лютеранська - вулиця Шовковична - вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа - Майдан Незалежності.

Зазначимо, що готується чергова акція протесту представників руху SaveФОП. Вони, зокрема, вимагають відміни карантину.

Нагадаємо, у Києві обмежено рух транспорту на Либідському шляхопроводі. Це буде тривати з з 9:00 до 20:00 22 грудня.

Раніше у Києві була масштабна акція протесту ФОПів під Радою, потім мітингувальники пішли на Банкову, а вже звідти на Майдан, де розгорнули наметове містечко.

Увечері силовики спробували демонтувати встановлені на Майдані намети. В результаті виникли сутички, в результаті яких були постраждалі з обох сторін.

Після того, у Кабміні відреагували на протест ФОПів в Києві. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що локдаун відмінити неможливо.

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