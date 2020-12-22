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В центре Киева перекроют движение транспорта из-за протеста ФОПов

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 12:16
В центре Киева перекроют движение транспорта из-за протеста ФОПов Фото: протест ФОПов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В центре Киева ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия. Ориентировочное время начала проведения мероприятия с 13:00.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Запланированный маршрут: Майдан Незалежности - улица Крещатик - Бессарабская площадь - улица Лютеранская - улица Шелковичная - улица Михаила Грушевского - Европейская площадь - Майдан Независимости.

Отметим, что готовится очередная акция протеста представителей движения SaveФОП. Они, в частности, требуют отмены карантина.

Напомним, в Киеве ограничено движение транспорта на Лыбедском путепроводе. Это будет длиться с 9:00 до 20:00 22 декабря.

Ранее в Киеве была масштабная акция протеста ФОПов под Радой, потом митингующие пошли на Банковую, а уже оттуда на Майдан, где развернули палаточный городок.

Вечером силовики попытались демонтировать установленные на Майдане палатки. В результате возникли столкновения, в результате которых были пострадавшие с обеих сторон.

После того, в Кабмине отреагировали на протест ФОПов в Киеве. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что локдаун отменить невозможно.

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