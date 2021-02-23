Троє українських військових загинули унаслідок пожежі в бліндажі

Пожежа сталася 20 лютого. Однак тіла загиблих виявили 22 лютого, під час завершення робіт по розборці конструкції бліндажу.

"Виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі. Ідентифікацію тіл буде проведено після ДНК експертизи. Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, сьогодні від отриманих травм помер", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначимо, ОМПБр - військове з'єднання мотопіхотних військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Базується у місті Конотоп Сумської області.