Підрив військових на Донбасі: ДБР порушило справу

Державне бюро розслідувань початок розслідування за фактом загибелі трьох українських військових на Донбасі, які підірвалися на невідомому вибуховий пристрій . В рамках розслідування порушено кримінальну справу.

Справа порушена за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім військового положення).

"За попередньою інформацією, сьогодні, 14 лютого, близько 10:00 в районі Новолуганского при переміщенні з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій загинуло троє військових. Керівництво ДБР тримає розслідування цього кримінального провадження на особистому контролі і висловлює свої співчуття рідним і близьким бійців", - повідомили в ДБР.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група ДБР в Краматорську і Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.