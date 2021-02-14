ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Підрив військових на Донбасі: ДБР порушило справу

Новость на русском → Донбас, Неділя 14 лютого 2021 18:34
Підрив військових на Донбасі: ДБР порушило справу Фото: ДБР (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Державне бюро розслідувань початок розслідування за фактом загибелі трьох українських військових на Донбасі, які підірвалися на невідомому вибуховий пристрій. В рамках розслідування порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Справа порушена за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім військового положення).

"За попередньою інформацією, сьогодні, 14 лютого, близько 10:00 в районі Новолуганского при переміщенні з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій загинуло троє військових. Керівництво ДБР тримає розслідування цього кримінального провадження на особистому контролі і висловлює свої співчуття рідним і близьким бійців", - повідомили в ДБР.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група ДБР в Краматорську і Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський відправив на місце пригоди міністра оборони і головнокомандувача Збройних сил України.

Також повідомлялося, що з початку доби бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Донбас подрыв ООС ДБР
NEWS
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ