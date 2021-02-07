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Доба на Донбасі: двоє військових загинули, четверо отримали поранення

Автор: Артур Родивилов

У суботу, 6 лютого, збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", в передмісті Красногорівки противник відкрив вогонь у бік українських позицій з міномета калібру 120 і станкових протитанкових гранатометів. Недалеко від Водяного на Приазов'ї російські найманці кілька разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Піски противник неодноразово вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Унаслідок обстрілу отримав вогнепальне поранення один український захисник. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога.

На цьому ж напрямку, в районі Мар'їнки, троє військовослужбовців зі складу ООС підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від отриманих поранень двоє захисників - загинули, за життя третього борються медики.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новозванівки та Південного противник здійснив декілька прицільних пострілів по позиціях ООС зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовці оперативно доставлені в лікувальні установи, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я захисників - задовільний.

Поблизу Луганського за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив дистанційне мінування місцевості біля українських позицій мінами ПОМ-2.

З початку поточної доби, 7 лютого, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Протягом дня суботи, 6 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували десять порушень перемир'я.

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