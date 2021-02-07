Сутки на Донбассе: двое военных погибли, четверо получили ранения

В субботу, 6 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Красногоровки противник открывал огонь в сторону украинских позиций из миномета 120 калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Водяного на Приазовье российские наемники несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески противник неоднократно вел прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На этом же направлении, в районе Марьинки, трое военнослужащих из состава ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников - погибли, за жизнь третьего борются медики.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новозвановки и Пивденного противник осуществил несколько прицельных выстрелов по позициям ООС из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности возле украинских позиций минами ПОМ-2.

С начала текущих суток, 7 февраля, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

В течение дня субботы, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали десять нарушений перемирия.