Під судом по справі Стерненка стались сутички з поліцією

Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненко, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Під судом проходить акція протесту, в ході якої стались сутички з правоохоронцями.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Між протестувальниками та поліцією стались сутички. Під час оголошення вироку була штовханина.
Сутички стались на задньому виході з суду. Наразі учасники протесту блокують вихід з суду, поставили авто та заблокували виїзд.
За рішенням судді, Сергія Стерненка мають затримати в залі суду.
Нагадаємо, активіста засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі у справі викрадення людини. У активіста конфіскують половину майна.
Раніше Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Зазначимо, в 2018 році на Стерненка було скоєно відразу три замахи. В ході третього, 24 травня, загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Сам Стерненко стверджує, що захищався.