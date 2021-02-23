Под судом по делу Стерненко произошли столкновения с полицией

Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы. Под судом проходит акция протеста, в ходе которой произошли столкновения с правоохранителями.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Между протестующими и полицией произошли столкновения. Во время оглашения приговора была толкотня.
Столкновения произошли на заднем выходе из суда. Сейчас протестующие блокируют выход из суда, поставили автомобиль и заблокировали выезд.
По решению судьи, Сергея Стерненко должны задержать в зале суда.
Напомним, активиста приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы по делу похищения человека. У активиста конфискуют половину имущества.
Ранее Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Отметим, в 2018 году на Стерненко было совершено сразу три покушения. В ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Сам Стерненко утверждает, что защищался.