"Стоїмо поруч з народом": Україна висловила співчуття Індонезії через катастрофу

У Міністерстві закордонних справ України висловили співчуття через авіакатастрофу в Індонезії. Голова МЗС Дмитро Кулеба співчуває родинам жертв.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Вражений трагічними повідомленнями про катастрофу авіарейсу Sriwijaya SJ182 в Індонезії. Я глибоко співчуваю родинам жертв. У цей складний час Україна стоїть поруч з народом та урядом Індонезії", - написав Кулеба.

Зазначимо, в Індонезії розбився Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air. На борту були 62 людини, у тому числі 10 дітей.

Пізніше знайшли залишки тіл і літака Boeing 737-524, який розбився незабаром після зльоту з Джакарти. Їх знайшла дайверська команда в Яванському морі на глибині 23 метрів.

Також повідомлялось, що знайдено "чорні скриньки" індонезійського літака, який розбився.

Як стало відомо, літак індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air не подавав сигналу тривоги.

Нагадаємо, з'явилися фото і відео з можливого місця авіакатастрофи. Місцеві ЗМІ повідомили, що рибалки виявили в морі уламки літака після того, як почули вибух.