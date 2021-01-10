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"Стоим рядом с народом": Украина выразила соболезнования Индонезии из-за катастрофы

Новина українською → Киев, Воскресенье 10 января 2021 14:00
"Стоим рядом с народом": Украина выразила соболезнования Индонезии из-за катастрофы Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел Украины выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Индонезии. Глава МИД Дмитрий Кулеба соболезнует семьям жертв.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Потрясен трагическими сообщениями о катастрофе авиарейса Sriwijaya SJ182 в Индонезии. Я глубоко соболезную семьям жертв. В это сложное время Украина стоит рядом с народом и правительством Индонезии", - написал Кулеба.

Отметим, в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.

Позже нашли остатки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда в Яванском море на глубине 23 метров.

Также сообщалось, что найдены "черные ящики" индонезийского самолета, который разбился.

Как стало известно, самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал сигнала тревоги.

Напомним, появились фото и видео с возможного места авиакатастрофы. Местные СМИ сообщили, что рыбаки обнаружили в море обломки самолета после того, как услышали взрыв.

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