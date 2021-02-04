RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Степанов терміново вилітає до Запоріжжя через пожежу в COVID-лікарні

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов терміново вирушив до Запоріжжя, де сталась масштабна пожежа у COVID-лікарні. Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Міністр повідомив, що загинули четверо людей, ще дві людини зазнали ушкоджень і сім евакуйовано.

"Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", - написав він.

Нагадаємо, в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні сталась масштабна пожежа, в результаті якої загинули четверо людей.

Правоохоронними органами розпочато розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Разом з тим, в Запоріжжі створена комісія, яка має розібратися в причинах пожежі в інфекційній лікарні, де загинули люди. На місці події створили пункт дезінфекції.

Нагадаємо, сьогодні вночі на першому поверсі в реанімації, в одній з палат сталося загоряння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пожежаМаксим Степанов