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Степанов срочно вылетает в Запорожье из-за пожара в COVID-больнице

Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно отправился в Запорожье, где произошел крупный пожар в COVID-больнице. Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Министр сообщил, что погибли четверо человек, еще два человека получили повреждения и семь эвакуированы.

"Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии", - написал он.

Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек.

Правоохранительными органами начато расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Вместе с тем, в Запорожье создана комиссия, которая должна разобраться в причинах пожара в инфекционной больнице, где погибли люди. На месте происшествия создали пункт дезинфекции.

Напомним, сегодня ночью на первом этаже в реанимации, в одной из палат произошло возгорание.

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