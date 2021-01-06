Ситуація в США: протестувальники прорвалися крізь оточення біля Капітолію

Кілька сотень прихильників президента Дональда Трампа в ході протесту в США змогли прорвати металеві огорожі навколо Капітолію. Кілька протестуючих спробували дістатися до сходів Капітолію.

Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, великій групі протестувальників все ж вдалося зайняти сходи Капітолія. Водночас поблизу нього стало набагато менше правоохоронців.

З прямих трансляцій з місця події видно, що зараз протестувальники в основному скандують лозунги та вступають в перепалки з поліцейськими.

Нагадаємо, сьогодні в США проходить засідання Конгресу щодо затвердження результатів виборів президента. Прихильники чинного президента Дональда Трампа організували акцію протесту поблизу Капітолія.

Як писало РБК-Україна, з будівель на території Капітолія почали евакуацію людей. За інформацією американських журналістів, правоохоронці виявили підозрілі пакунки.

Додамо, що прихильники Трампа вже намагалися прорватися до Капітолію, але спроба була невдалою та переросла у сутички з правоохоронцями.