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Ситуация в США: протестующие прорвались через оцепление около Капитолия

Автор: Анастасия Рокитна

Несколько сот сторонников президента Дональда Трампа в ходе протеста в США смогли прорвать металлические ограждения вокруг Капитолия. Несколько протестующих попытались добраться до ступенек Капитолия.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, большой группе протестующих все же удалось занять лестницы Капитолия. В то же время вблизи него стало гораздо меньше правоохранителей.

Из прямых трансляций с места событий видно, что сейчас протестующие в основном скандируют лозунги и вступают в перепалки с полицейскими.

Напомним, сегодня в США проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов президента. Сторонники действующего президента Дональда Трампа организовали акцию протеста у Капитолия.

Как писало РБК-Украина, из зданий на территории Капитолия начали эвакуацию людей. По информации американских журналистов, правоохранители обнаружили подозрительные пакеты.

Добавим, что сторонники Трампа уже пытались прорваться к Капитолию, но попытка была неудачной и переросла в столкновения с правоохранителями.

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