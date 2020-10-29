Ситуація в Ніцці: кількість жертв зросла, голова МВС збирає екстрену нараду

В результаті теракту в Ніцці загинули троє людей. Голова Міністерства внутрішніх справ Франції збирає екстрену нараду.

Про це повідомляє BFM.TV.

Як повідомляється, в результаті атаки обезголовили жінку. Чоловікові перерізали горло.

Мер міста повідомив, що двоє з трьох загиблих при атаці в Ніцці були вбиті всередині собору Богоматері.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив в зв'язку з тим, що трапилося, що при МВС створено кризовий штаб. Він збирає екстрену нараду. Президент Франції Еммануель Макрон вже прямує в цей штаб.

Національна антитерористична прокуратура країни почала розслідування вбивств.

Мер Ніцци розпорядився закрити всі храми в місті після нападу з ножем на прихожан церкви.

Нагадаємо, у Франції правоохоронці затримали 11 осіб, яких підозрюють в причетності до вбивства вчителя історії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo.

Після цього Еммануель Макрон заявив, що ісламісти не будуть спати спокійно у Франції. Він назвав те, що трапилось, "ісламським терактом".